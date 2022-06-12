شابة فرنسية تتخلى عن المسيحية وتعتنق الإسلام بميدلت (فيديو

هبة بريس - ميدلت

أعلنت شابة فرنسية الجنسية تدعى “مارين” أول أمس الجمعة دخولها الإسلام عن قناعة في مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة ميدلت .

وتأتى ل”مارين” ذلك بعد قراءتها وتدبرها للقرآن الكريم، ورددت الشهادة بعد فقيه المسجد الحبيب الزياني وسط تكبيرات وتهليلات عدد كبير من المصلين .

الشابة الفرنسية الجنسية تخلت عن المسيحية واعتنقت الدين الإسلامي عن قناعة واتخذت من “نجمة” اسما جديدا لها.

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