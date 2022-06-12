شابة فرنسية تتخلى عن المسيحية وتعتنق الإسلام بميدلت (فيديو
هبة بريس - ميدلت
أعلنت شابة فرنسية الجنسية تدعى “مارين” أول أمس الجمعة دخولها الإسلام عن قناعة في مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة ميدلت .
وتأتى ل”مارين” ذلك بعد قراءتها وتدبرها للقرآن الكريم، ورددت الشهادة بعد فقيه المسجد الحبيب الزياني وسط تكبيرات وتهليلات عدد كبير من المصلين .
الشابة الفرنسية الجنسية تخلت عن المسيحية واعتنقت الدين الإسلامي عن قناعة واتخذت من “نجمة” اسما جديدا لها.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
3 تعليقات
لا يوجد في القنافد أملس
الله أكبر… الإسلام يزداد
.
آلاف المشاهير في العالم الغربي يغيّرون أديانهم كلّ يوم، فقد تجد أحدهم قد أصبح اليوم بوذيّا ثمّ إعتنق الهندوسيّة أو أيّ دين آخر بعد أيّام. فالأمر عاديّ جدّا ولا يهمّ أحدًا على الإطلاق. مجرّد حرّيّة شخصيّة وتجارب يقوم بها النّاس بصفة عاديّة جدّا ولا تثير في أغلب الأحيان إهتمام أحدٍ حتّى تجعل منها وسائلُ الإعلام خبرًا تتداوله وتبحثُ في خفاياه وتملأ بتفاصيله صفحاتها ومساحات البثّ لديها.
.
هذا في الغرب، حيثُ الدّين شيء شخصيّ، لا يختلف عن الأكل والشّرب واللّباس. لكن في بلاد السّرطان الإسلامي، حيثُ العقليّات المتخلّفة والمتحجّرة، يُصبحُ الدّين أشبه بقضيّة رأي عام أو قضيّة أمن قومي، يهتمّ به المجتمع والصحافة وتُذاعُ حوله الأخبار .
و الله لو تعلم هاته المسلمة مدى حسن إختيارها و التوفيق الذي منيت به لحمدت الله حمدا كثيرا بكرة و أصيلا.
في الوقت الذي ينسلخ بعض (المسلمين)عن دينهم يشاء ربنا إلا أن يستبدلهم يقوم يحبهم و يحبونه أعزة بعزة الله رحماء برحمة الله.