طقس الأحد.. جو حار بجل ربوع المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السايس والسهول الشمالية والوسطى والجنوب-الشرقي وداخل سوس وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة بالقرب من السواحل الشمالية والجنوبية ونزول قطرات جد خفيفة ومتفرقة.

كما يرتقب انتشار كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة خلال الزوال بالأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي برعد وقطرات متفرقة أو زخات محلية.

ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، إلى جانب تناثر غبار محلي بالجنوب الشرقي والمناطق الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و 20 درجة بالأطلس وغرب الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وما بين 22 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية وداخل سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 30 و 34 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض بالشمال والوسط وارتفاعا بالجنوب .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل ومهدية وما بين طرفاية وبوجدور.

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