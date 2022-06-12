خطير.. طريق برشيد سيدي العايدي لاخطوط بيضاء ولاصفراء لا علامات تشوير

محمد منفلوطي_هبة بريس

” لاخطوط صفراء ولابيضاء ولاعلامات تشوير”… كلها عبارات تختزل هموم وانتظارات شريحة واسعة سائقي ومستعملي المقطع الطرقي بالطريق الوطنية رقم 9 الرابط بين جماعة سيدي العايدي ومدينة برشيد الذي تمت تهيئته مؤخرا.

الخطير في الأمر هو تحول هذا المقطع الطرقي إلى ممر للموت المجاني خلال الظلام الدامس و الضباب الكثيف والأمطار، حيث الحافة الخطيرة وغياب علامات التشوير كلها عوامل تسهل من مأمورية وقوع حوادث السير المميتة، فهل ستتحرك وزارة نزار بركة لانقاذ الموقف؟

وقد أكد العديد من المواطنين والمواطنات من السائقين والسائقات أنهم باتوا يعانون معاناة حقيقية مع هذا المقطع الطرقي الذي يتحول إلى ظلمة حالكة بسبب غياب الخطوط البيضاء وعلامات الشوير الجانبية التي تحدد حدود حافته الخطيرة.

ويشار، أن معظم الطرقات الاقليمية ببرشيد وخاصة المرابطة بمحيط المؤسسات التعليمية، تعرف بدورها ضعفا على مستوى علامات التشوير ناهيك عن السرعة المفرطة للسيارات والشاحنات والحافلات.

وعــــبر العديد من مستعملي هذا المقطع الطرقي عن استيائهم وتذمرهم من بطء الأشغال الجارية بهذه الطريق، مع العلم أن الهدف من وراء تهيئتها هو المحافظة على الرصيد الطرقي وتسهيل الولوج إلى الخدمات وتنمية المنطقة، بالإضافة إلى تأمين السلامة الطرقية لمستعمليها، إلا أن ذلك يبقى مجرد شعارات رنانة حسب وصف كثيرين.

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