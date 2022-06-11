مع اقتراب العيد.. ارتفاع أسعار الأضاحي يدفع مواطنين ل”الاقتراض”

هبة بريس - الرباط

مع اقتراب عيد الاضحى، سجل المواطنون ارتفاعا في أسعا الأغنام بمختلف مناطق المملكة.

وعرفت أسعار الأضاحي، بمعظم مناطق المملكة، ارتفاعا قدر بالضعف أياما قليلة قبيل العيد.

وعزا “الكسابة” الارتفاع الملحوظ في أسعار الأضاحي للجفاف وارتفاع أثمان العلف هذه السنة.

وفي هذا الصدد، اضطر عدد من المواطنين الى طرق أبواب وكالات القروض للحصول على قرض متواضع وضمان اقتناء أضحية العيد.

وأكد المواطنون على أن العيد يتزامن هذه السنة مع العطلة الصيفية وموسم السفر، لافتين أن الاقتراض هو الحل الوحيد لاقتناء الأضحية والاحتفال بهذه المناسبة السنوية.

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