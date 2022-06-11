مع اقتراب العيد.. ارتفاع أسعار الأضاحي يدفع مواطنين ل”الاقتراض”
هبة بريس - الرباط
مع اقتراب عيد الاضحى، سجل المواطنون ارتفاعا في أسعا الأغنام بمختلف مناطق المملكة.
وعرفت أسعار الأضاحي، بمعظم مناطق المملكة، ارتفاعا قدر بالضعف أياما قليلة قبيل العيد.
وعزا “الكسابة” الارتفاع الملحوظ في أسعار الأضاحي للجفاف وارتفاع أثمان العلف هذه السنة.
وفي هذا الصدد، اضطر عدد من المواطنين الى طرق أبواب وكالات القروض للحصول على قرض متواضع وضمان اقتناء أضحية العيد.
وأكد المواطنون على أن العيد يتزامن هذه السنة مع العطلة الصيفية وموسم السفر، لافتين أن الاقتراض هو الحل الوحيد لاقتناء الأضحية والاحتفال بهذه المناسبة السنوية.
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7 تعليقات
أضحية العيد سنة و ليست ركنا من اركان الاسلام و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و عليه لا داعي الافتراض من اجل الأضحية .
اللجوء للربا من أجل احياء سنة
فهم تسطى
ليس كل الأسر تستفيد من القروض وهذا مايجعل ملايين من المغاربة سيتازمون ماليا ..المؤسف ان المسؤولين لايحركون ساكنا وكان من الواجب في هذه الظروف العصيبة استيراد اغنام ب أثمنة في المتناول تخفف على الأسر هذه الضاىقة.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الأضحية سنة وليست بالفرض
عمل حرام من أجل سنة.هذا هو ما وصل اليه marketing حيث جعل الكماليات ضروريات.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا
دعاية مجانية للقروض البنكية في ظروف الغلاء الذي عمَّ كل شيء، ولن تكفي القروض لمواجهة هذا الارتفاع المهول في كل الأسعار !!!!