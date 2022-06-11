ألمانيا.. تسجيل 83 جريمة “إسلاموفوبيا” خلال الربع الأول من 2022

هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الألمانية، أمس الجمعة 10 يونيو الجاري، عن تسجيل 83 جريمة إسلاموفوبيا (رهاب من الإسلام) في البلاد في الربع الأول من عام 2022.

جاء ذلك في رد الحكومة الألمانية، على استجواب يتعلق بجرائم الإسلاموفوبيا المرتكبة في ألمانيا، تقدمت به حزب اليسار، حيث أوضحت أنه تم تسجيل 83 جريمة إسلاموفوبيا في الربع الأول من العام الجاري، أصيب إثرها 5 أشخاص.

وعلى صعيد متصل، أوضح تقرير أعدته مبادرة برانديليج”(Brandeilig.org) التابعة لجمعية مناهضة التمييز (FAIR، كما أوردت ذلك وكالة “الأناضول” أنه تم تسجيل 768 هجوما على مساجد في ألمانيا بين يناير2014 ويونيو2021.وأضاف التقرير أن عدد الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها أعلى من ذلك بكثير.

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