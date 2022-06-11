A muslim man talks with a demonstrator 11 September 2007 during a forbidden demonstration against "the Islamisation of Europe" called by far-right organisations, 11 September 2007 in Brussels. Belgian police detained dozens of people for taking part in the protest which had been banned by city authorities. Around 50 people were taken into custody, the Belga news agency reported. A spokesman for Vlaams Belang said that two of its leaders, Frank Vanhecke, who is also a member of the European Parliament, and Filip Dewinter, were among them. AFP PHOTO/DOMINIQUE FAGET / AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET

ألمانيا.. تسجيل 83 جريمة “إسلاموفوبيا” خلال الربع الأول من 2022

2022-06-11 / 23:36
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الألمانية، أمس الجمعة 10 يونيو الجاري، عن تسجيل 83 جريمة إسلاموفوبيا (رهاب من الإسلام) في البلاد في الربع الأول من عام 2022.

جاء ذلك في رد الحكومة الألمانية، على استجواب يتعلق بجرائم الإسلاموفوبيا المرتكبة في ألمانيا، تقدمت به حزب اليسار، حيث أوضحت أنه تم تسجيل 83 جريمة إسلاموفوبيا في الربع الأول من العام الجاري، أصيب إثرها 5 أشخاص.

وعلى صعيد متصل، أوضح تقرير أعدته مبادرة برانديليج”(Brandeilig.org) التابعة لجمعية مناهضة التمييز (FAIR، كما أوردت ذلك وكالة “الأناضول” أنه تم تسجيل 768 هجوما على مساجد في ألمانيا بين يناير2014 ويونيو2021.وأضاف التقرير أن عدد الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها أعلى من ذلك بكثير.

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