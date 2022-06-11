شفشاون.. مطاردة تسفر عن حجز أطنان من المخدرات
الصورة تعبيرية

الكركارات.. إجهاض محاولة لتهريب طنين و79 كلغ من مخدر الشيرا

2022-06-11 / 21:12
0
هبة بريس

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك والدرك الملكي بمعبر الكركارات جنوب مدينة الداخلة، منتصف نهار اليوم السبت 11 يونيو الجاري، عن إجهاض محاولة لتهريب شحنات من المخدرات تزن طنين و79 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت على متن شاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إخضاع الشاحنة المذكورة لتفتيش دقيق بواسطة الكلاب المدربة، أسفر عن العثور بداخلها على طنين و79 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة وملفوفة ضمن علب لمنتجات غذائية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم ضبط سائق الشاحنة المستخدمة في محاولة تهريب المخدرات المحجوزة، وهو مواطن من جنسية مغربية يبلغ من العمر 67 سنة.

وقد تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية من طرف المصلحة الأمنية المختصة ترابيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بمعبر الكركارات جنوب الداخلة، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا إكديم ايزيك تؤكد تصديها لمحاولات “تسييس الملف”

تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا إكديم ايزيك تؤكد تصديها لمحاولات…

2022-06-11 / 22:03
Photo of اختتام الرواق المؤسساتي للإذاعة والتلفزة بالمعرض الدولي للكتاب

اختتام الرواق المؤسساتي للإذاعة والتلفزة بالمعرض الدولي للكتاب

2022-06-11 / 20:54
Photo of إصابات كورونا ترتفع و “الصحة” تجدد دعوة المواطنين للالتزام بالتدابير الاحترازية

إصابات كورونا ترتفع و “الصحة” تجدد دعوة المواطنين للالتزام…

2022-06-11 / 19:14
Photo of نشرة إنذارية: موجة حرارة بين 39 و46 درجة من السبت إلى الثلاثاء

نشرة إنذارية: موجة حرارة بين 39 و46 درجة من…

2022-06-11 / 15:13
Photo of “الشغب الرياضي” يقود 9 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

“الشغب الرياضي” يقود 9 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2022-06-11 / 14:53
Photo of آيت الطالب يطلق خدمات مركز صحي قروي بإقليم بنسليمان

آيت الطالب يطلق خدمات مركز صحي قروي بإقليم بنسليمان

2022-06-11 / 14:11
Photo of جمارك طنجة تحبط تهريب أزيد من 53 ألف أورو

جمارك طنجة تحبط تهريب أزيد من 53 ألف أورو

2022-06-11 / 13:45
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2022-06-11 / 09:00
Photo of ميناء البيضاء: إحباط شحنة كبيرة من الشيرا متوجهة إلى إحدى الدول العربية

ميناء البيضاء: إحباط شحنة كبيرة من الشيرا متوجهة إلى…

2022-06-11 / 00:07
Photo of أزولاي يتسلم بطنجة جائزة مرموقة

أزولاي يتسلم بطنجة جائزة مرموقة

2022-06-10 / 22:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق