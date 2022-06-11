بعد اتهامه بعدم التقدم بطلب استضافة نهائي الكاف.. الاتحاد المصري يرد على الخطيب

هبة بريس - وكالات

رد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، على بعض الاتهامات التي وجهت له من قبل رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، بشأن عدم تقدمه بطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

وعقد نادي الأهلي مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم السبت، تحدث خلاله محمود الخطيب عن كواليس أزمة النهائي، وحمل الاتحاد المصري لكرة القدم السبب في عدم تقدمه بطلب لاستضافة النهائي.

وخسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد البيضاوي (0-2)، في المباراة التي أقيمت في المغرب، بعد أن منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” شرف الاستضافة للدار البيضاء.

ورد الاتحاد المصري في بيان صحفي بعد انتهاء المؤتمر مباشرة، على الاتهامات التي وجهت له من نادي الأهلي.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشر عبر وسائل الإعلام المصرية إن “إدارة الأهلي تسلمت لائحة بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل انطلاقها”.

وواصل: “اللائحة تضمنت أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام من مباراة واحدة على ملعب محايد، على أن يتم طلب استضافته إذا رغب أي نادي في ذلك”.

وأكمل: “هذا ما لم يحدث من أي من الأندية المصرية المشاركة في البطولة، وهي الأهلي والزمالك وقتها”.

وأتم “عكس نادي بيراميدز الذي تسلم لائحة الكونفدرالية ورغب في استضافة النهائي وخاطب اتحاد الكرة، الذي قام بدوره بمخاطبة الكاف لاستضافة المباراة”.

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