امتحانات البكالوريا.. فرق محلية قارة ومتنقلة للكشف عن أدوات الغش

هبة بريس - الرباط

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن أهم مستجدات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا – دورة 2022

وذكرت الوزارة، أن أزيد من 557 ألف و864 مترشحة ومترشحا سيجتازون اختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2022 نصفهم إناث؛ كما تم تسخير 1520 مركزا للامتحان لإجراء الاختبارات وتصحيح ما يناهز 4 ملايين ورقة اختبار؛

وأضافت الوزارة أنه تم تشكيل خلايا اليقظة والتتبع مركزيا ومحليا لمواكبة وتأمين محطات هذا الامتحان الوطني، قبل و خلال إجراء الاختبارات، ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، كما تم اتخاذ جل الضمانات الكفيلة بتنظيم هذا الامتحان الوطني في جو من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بدءا من تأمين فضاءات الطبع والاستنساخ ونقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان، إلى عملية التصحيح ومسك النقط؛

وحرصا على مواكبة استعدادات المترشحات والمترشحين ومصاحبتهم في التحضير لإجراء هذه الاختبارات في ظروف جيدة، تضيف الوزارة، تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية، إلى جانب التكثيف من حصص الدعم التربوي وتكييف مواضيع وظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة، بالإضافة الى استقبال قاعات الامتحان 20 مترشحة ومترشحا، في احترام تام للتدابير الوقائية التي تمليها الظرفية الوبائية خلال فترة الامتحانات.

بالإضافة الى ذلك، فقد تم تخصيص فرق محلية قارة و متنقلة للقيام بعملية الكشف عن حيازة الوسائط الإلكترونية داخل مراكز الامتحانات باستعمال آلات كاشفة، تفعيلا لمبدإ تكافؤ الفرص؛ مشيرة الى أن الإعلان عن نتائج اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، سيكون يوم فاتح يوليوز 2022.

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