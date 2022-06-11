سعد لمجرد

عقب إلغاء حفل لمجرد.. أول توضيح للشركة “هددوا بسفك الدماء و إحراق المدينة”

2022-06-11 / 17:30
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نجلاء مزيان

بعد إلغاء حفل للنجم المغربي سعد لمجرد الذي كان مقرراً الخميس الماضي في التاسع من يونيو، في “مدينة سندباد لاند” بالعاصمة العراقية، بسبب اقتحام عدد من المحتجين.

كشفت إدارة الشركة المنظمة “سندباد لاند” أنها ألغت الحفل بعد أن هدد المقتحمون بإحراق المدينة وسفك دماء من فيها”

و أوضحت في بيان اليوم السبت، أنه على الرغم من إلغائها سابقا للحفل نفسه لتزامنه مع مناسبات دينية، إلا أن منظمي الهجوم لم يأبهوا لذلك.

و أكدت عبر ذات البيان أن المهاجمين حولوا المكان إلى ساحة حرب وشغب وابتزاز، كما احتجزوا العديد من الحضور والأهالي مع أطفالهم وروعوهم لمدة 5 ساعات، ثم عمدوا إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة.

مما جعلها تلغي الحفل، على الرغم من الخسائر التي تكبدتها الشركة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع و منع سفك دم أي عراقي.

و الجدير بالذكر، أن هذا الحفل الملغى كان سيعتبر الأول للنجم الشهير في العراق، على أرض مدينة سندباد لاند، شرق العاصمة.

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تعليق واحد

  1. مبروك للشعب العراقي.شعب شهم ،مغوار.لايرضى الذل في بلاده.تحية لكم من كلميمة. الجنوب الشرقي للمغرب .قلوبنا معكم.

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