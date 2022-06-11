نشرة إنذارية: موجة حرارة بين 39 و46 درجة من السبت إلى الثلاثاء

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 39 و 46 درجة) ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم، ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة بكل من وزان ومولاي يعقوب وتاونات وفاس ومكناس والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبني ملال والفقيه بن صالح والرحامنة وقلعة السراغنة وتارودانت وطاطا وداخل إقليمي العرائش والقنيطرة.

كما سيتم خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من جرسيف وصفرو والحاجب وتازة وخنيفرة وخريبكة وسطات وبن سليمان وسيدي بنور وبرشيد ومراكش واليوسفية وزاكورة وداخل إقليمي الصخيرات-تمارة وسلا.

وأشارت المديرية إلى أنه سيتم خلال يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة بكل من أسا الزاك والسمارة وداخل إقليمي أوسرد ووادي الذهب.

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