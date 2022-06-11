“الشغب الرياضي” يقود 9 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة 10 يونيو الجاري، عن توقيف تسعة أشخاص من بينهم قاصران، يشتبه في تورطهم في تبادل العنف المرتبط بالشغب الرياضي وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف والرشق بالحجارة بحي “الأندلس” بمنطقة الرحمة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف تسعة من بين المشتبه فيهم، والذين تم العثور بحوزتهم على أداتين راضتين.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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