جمارك طنجة تحبط تهريب أزيد من 53 ألف أورو
هبة بريس
تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، الخميس، من إحباط تهريب مبلغ مالي مهم يقدر بأزيد من 53 ألف أورو.
وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك العاملة في منطقة الوصول عثرت على 53 ألفا و700 أورو كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إدخالها إلى التراب الوطني دون القيام بالإجراءات المعمول بها، والتصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتابع المصدر نفسه بأنه تم العثور على هذا المبلغ المالي مدسوسا في حقيبة ظهر موضوعة بين الأمتعة المحمولة على متن سيارة مرقمة بإيطاليا.
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3 تعليقات
يجب إقاف من يخرج الأموال من المغرب !! وليس من يدخلها إلى أرض الوطن . غريب أمركم
هذا راه مدخل العملة للبلد مفهمتش علاش باغين تخوفو ا عائلاتنا بالخارج …شوفو هادوك لتيخرجوها
اسالو وابحثوا مع رموز الفساد بالبلد من اين لكم هذا وكل شيء على عينيك يا بن عدي ؟؟ هذاك المهاجر مدخل لكم العملة الصعبة لا يهمنا مصدرها ما دامت ستصرف داخليا ؟؟؟