صدمة لجمهورها.. شيرين عبد الوهاب تطلب الموت

نجلاء مزيان - هبة بريس

أطلت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ على جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام، حيث حرصت على التواصل معهم و الاجابة عن بعض من أسئلتهم.

و ردا على سؤال إحدى متابعيها الذي جاء كالتالي: “أنا نفسيتي وحشة، وحاسة إني عايزة أموت نفسي”، علقت شيرين قائلة: “أنا كمان شوفلنا حاجة لطيفة نموت بيها إحنا الاتنين”.

و الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب استنجدت مؤخرا بشرطة النجدة لحمايتها من تدخلات طليقها المطرب حسام حبيب، وأخذ تعهد عليه بعدم تعرضه لها ولبناتها، وهو ما أثار جدلاً على مدار الساعات الماضية.

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