تحت شعار:“تعليم ذو جودة للجميع”..مشاورات وطنية لتجويد المدرسة المغربية

نجلاء مزيان - هبة بريس

في إطار المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية والتي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت شعار : “تعليم ذو جودة للجميع”، جرى تنظيم اللقاء الترابي الخاص بإقليم تطوان بإشراف من عمالة إقليم تطوان وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة.

اللقاء ترأسه الكاتب العام لعمالة إقليم تطوان وشارك في فعالياته المنتخبون وفعاليات الإقليم الاقتصادية والثقافية والجمعوية ورؤساء المصالح الخارجية وعميد كلية العلوم.

وقد أكد الكاتب العام في معرض كلمته التأطيرية على أن ورش إصلاح المنظومة التربوية ورش مجتمعي يهم كافة مكونات المجتمع المغربي ومن ذلك تنبع أهمية انخراط جميع الأطراف في المساهمة في هذا النقاش الترابي من أجل استثمار ذكائنا الجماعي في بلورة تصور إصلاحي ناجع.

من جهته قدم المدير الإقليمي لتطوان عرضا حول سياق وأهداف هذه المشاورات والمراحل التي قطعها إلى حدود اليوم مؤكدا على أهمية انخراط الجميع تلاميذ وأساتذة وأطر تربوية وإدارية وآباء وأمهات وكافة مكونات المجتمع من منتخبين ومثقفين وقوى اقتصادية في بناء تصور حول مدرسة مغربية ذات جودة.

من جهة أخرى عرف اللقاء في فترة ثانية تنظيم ورشات عمل عبر فيها المشاركون عن اقتراحاتهم وفق مجموعة من المحاور أهمها موقع مدرسة الجودة في تنمية الجماعة الترابية وكذا دعم الجماعة الترابية المدرسة بالإضافة إلى التوافق بين الطموح المحلي طموح المدرسة، وفي الختام تمت قراءة والمصادقة على تقارير اللقاء الترابي.

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