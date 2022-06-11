رئيس الأهلي: أبارك للوداد وأتمنى لهم التوفيق في كأس العالم للأندية

2022-06-11 / 13:15
0
يوسف أقضاض - القسم الرياضي

هنأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري نادي الوداد الرياضي بتتويجه بطلا لدوري أبطال افريقيا خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده زوال اليوم السبت.

وتابع “أبارك لفريق الوداد المغربي الشقيق على التتويج باللقب وأتمنى لهم التوفيق في تمثيل إفريقيا في كأس العالم للأندية ”

وأكد محمود الخطيب أن قارة أفريقيا تستحق أفضل مما عليه الآن، كما أثنى على رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي و ثقته فيه من أجل تحسين الأوضاع والتحرك نحو الأمام على غرار أوروبا التي تعلن ملعب المباراة قبل إنطلاق البطولة بل وقبلها بسنوات.

وانتقد الخطيب اختيار المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء مسرحا للمباراة النهائية قائلا :” لم نتصور إطلاقا منح التنظيم إلى المغرب على الملعب الرسمي والمعتمد من قبل نادي الوداد لأن الأمر يفتقد لكل معايير العدالة بدءا من وجوده طرفا وحتى التنظيم للعام الثاني على التوالي في المغرب وفي ظل وجود ملفات أخرى مثل نيجيريا التي تم قبولها في تنظيم نهائي الكونفدرالية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا .. العصبة الاحترافية تحدد موعد الديربي

رسميا .. العصبة الاحترافية تحدد موعد الديربي

2022-06-11 / 09:46
Photo of وفاة لاعب منتخب الجزائر للمحليين بلال بن حمودة في حادث سير

وفاة لاعب منتخب الجزائر للمحليين بلال بن حمودة في…

2022-06-10 / 21:12
Photo of أجواء التنافس والمسابقات تعود من جديد الى النادي الملكي للفروسية المهماز الفضي

أجواء التنافس والمسابقات تعود من جديد الى النادي الملكي…

2022-06-10 / 17:56
Photo of المنتخب المغربي يربح نقاط جديدة في سلم الفيفا ويرتقي مركزا اضافيا

المنتخب المغربي يربح نقاط جديدة في سلم الفيفا ويرتقي…

2022-06-10 / 13:20
Photo of كرة الطاولة تدخل سطات في غياب الدعم من الجهات المانحة” فيديو”

كرة الطاولة تدخل سطات في غياب الدعم من الجهات…

2022-06-10 / 11:26
Photo of المغرب على رأس المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة الصالات

المغرب على رأس المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة…

2022-06-10 / 10:21
Photo of المنتخب الوطني يقلب تأخره إلى فوز أمام جنوب أفريقيا في تصفيات “كان 2023”

المنتخب الوطني يقلب تأخره إلى فوز أمام جنوب أفريقيا…

2022-06-09 / 22:16
Photo of الكاف تنشر قائمة أفضل 23 مدربا إفريقيا من حيث التكوين وسط سيطرة مغربية

الكاف تنشر قائمة أفضل 23 مدربا إفريقيا من حيث…

2022-06-09 / 13:51
Photo of خاليلوزيتش: “مباراة جنوب أفريقيا لن تكون سهلة وأتمنى من الجماهير الحضور بكثافة لدعمنا”

خاليلوزيتش: “مباراة جنوب أفريقيا لن تكون سهلة وأتمنى من…

2022-06-09 / 11:05
Photo of اللجنة الأولمبية تحفز الأبطال المغاربة ب100 ألف درهم للفوز بذهبية ألعاب وهران

اللجنة الأولمبية تحفز الأبطال المغاربة ب100 ألف درهم للفوز…

2022-06-08 / 12:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق