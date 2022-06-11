رئيس الأهلي: أبارك للوداد وأتمنى لهم التوفيق في كأس العالم للأندية

يوسف أقضاض - القسم الرياضي

هنأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري نادي الوداد الرياضي بتتويجه بطلا لدوري أبطال افريقيا خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده زوال اليوم السبت.

وتابع “أبارك لفريق الوداد المغربي الشقيق على التتويج باللقب وأتمنى لهم التوفيق في تمثيل إفريقيا في كأس العالم للأندية ”

وأكد محمود الخطيب أن قارة أفريقيا تستحق أفضل مما عليه الآن، كما أثنى على رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي و ثقته فيه من أجل تحسين الأوضاع والتحرك نحو الأمام على غرار أوروبا التي تعلن ملعب المباراة قبل إنطلاق البطولة بل وقبلها بسنوات.

وانتقد الخطيب اختيار المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء مسرحا للمباراة النهائية قائلا :” لم نتصور إطلاقا منح التنظيم إلى المغرب على الملعب الرسمي والمعتمد من قبل نادي الوداد لأن الأمر يفتقد لكل معايير العدالة بدءا من وجوده طرفا وحتى التنظيم للعام الثاني على التوالي في المغرب وفي ظل وجود ملفات أخرى مثل نيجيريا التي تم قبولها في تنظيم نهائي الكونفدرالية”.

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