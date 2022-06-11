الحكم بإعدام 3 أجانب بدونتيسك.. باريس تعبر عن “قلقها الشديد”

2022-06-11 / 13:04
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هبة بريس - وكالات

عبّرت باريس عن “قلقها الشديد” بسبب الحكم بإعدام 3 مقاتلين أجانب وهم بريطانيين ومغربي بدونتيسك.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إنه “يجب معاملة هؤلاء الأشخاص بما يحترم القانون الإنساني الدولي”.

ودعت الخارجية الفرنسية، روسيا والموالين لها في أوكرانيا إلى “احترام التزاماتهم في هذا الصدد”.

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تعليق واحد

  1. هدا الملتزم السيطان الرحيم ديال تنطيم القاعده مطرود رمان لدى محلس القصاء لحكومه الدوله عبد الحق حيام فيها المساعده المنافق مريا الداحله حره لعمليه العلميه السريه عبور مرحبا هن نساء دوله المعيّنه

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