الملك يبرق عاهلة بريطانيا: متمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة

2022-06-11 / 12:48
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى الملكة إليزابيت الثانية عاهلة المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وأعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية، عن أطيب التهاني وأصدق المتمنيات، للملكة إليزابيت الثانية ولأسرتها الملكية بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البريطاني بموصول التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “كما أغتنم هذه المناسبة الوطنية السعيدة، لأجدد لجلالتكن اعتزازي بروابط الصداقة العريقة والتقدير المتبادل التي تجمع بين أسرتينا الملكيتين، وكذا بعلاقات التعاون البناء التي تربط بلدينا”.

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