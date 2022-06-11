مجلس جهة الشرق يطلق برنامجا لدعم التعاونيات واتحاداتها

هبة بريس : وجدة

خلال افتتاح فعاليات المعرض الجهوي الرابع للإقتصاد الإجتماعي والتضامني المنعقد مؤخرا، أعلن عبد النبي بعوي عن إطلاق برنامج لدعم مشاريع التعاونيات واتحاداتها بعد سنتين من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأطلق ﻣﺠﻠﺲ جهة الشرق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “إﺷﺮاق اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺎت” لفائدة التعاونيات واتحاداتها الحاملة للمشاريع التي لا يتجاوز حجم استثمارها 200.000 درھم، وﯾﮭﺪف هذا البرنامج إﻟﻰ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ ﻋﺒﺮ دﻋمها وﺗﻘﻮﯾﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺘﮭﺎ وتمكينها من اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دعم ﻣﺠﻠﺲ ﺟﮭﺔ الشرق.

وتودع ملفات الترشيح لدى مكتب الضبط بمجلس جهة الشرق، ابتداء من 20 يونيو الجاري إلى غاية 15 يوليوز 2022.

كما وضع مجلس جهة الشرق للإﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ و من اجل المزيد من المعلومات ملفا لطلب الدعم عبر التحميل من البوابة الإلكترونية خلال الرابط التالي :

https://conseilregionoriental.ma/تصفح-إعلانات-طلبات-العروض#lg=1&slide=0

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10