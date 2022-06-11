مجلس جهة الشرق يطلق برنامجا لدعم التعاونيات واتحاداتها

2022-06-11 / 12:35
1
هبة بريس : وجدة

خلال افتتاح فعاليات المعرض الجهوي الرابع للإقتصاد الإجتماعي والتضامني المنعقد مؤخرا، أعلن عبد النبي بعوي عن إطلاق برنامج لدعم مشاريع التعاونيات واتحاداتها بعد سنتين من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأطلق ﻣﺠﻠﺲ جهة الشرق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “إﺷﺮاق اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺎت” لفائدة التعاونيات واتحاداتها الحاملة للمشاريع التي لا يتجاوز حجم استثمارها 200.000 درھم، وﯾﮭﺪف هذا البرنامج إﻟﻰ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ ﻋﺒﺮ دﻋمها وﺗﻘﻮﯾﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺘﮭﺎ وتمكينها من اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دعم ﻣﺠﻠﺲ ﺟﮭﺔ الشرق.

وتودع ملفات الترشيح لدى مكتب الضبط بمجلس جهة الشرق، ابتداء من 20 يونيو الجاري إلى غاية 15 يوليوز 2022.

كما وضع مجلس جهة الشرق للإﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ و من اجل المزيد من المعلومات ملفا لطلب الدعم عبر التحميل من البوابة الإلكترونية خلال الرابط التالي :

https://conseilregionoriental.ma/تصفح-إعلانات-طلبات-العروض#lg=1&slide=0

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: أزمة الجوع بدأت تضرب القارة الأفريقية بسبب حرب أوكرانيا

تقرير: أزمة الجوع بدأت تضرب القارة الأفريقية بسبب حرب…

2022-06-23 / 12:55
Photo of مزور: تحسين وضعية التاجر توجد في صلب اهتمامات الوزارة

مزور: تحسين وضعية التاجر توجد في صلب اهتمامات الوزارة

2022-06-23 / 11:21
Photo of أخنوش يترأس توقيع اتفاقية لإحداث محطة لتحلية الماء بداخلة

أخنوش يترأس توقيع اتفاقية لإحداث محطة لتحلية الماء بداخلة

2022-06-23 / 09:20
Photo of صديقي : مشروع تحلية مياه سيساهم في إحداث 10 آلاف منصب شغل

صديقي : مشروع تحلية مياه سيساهم في إحداث 10…

2022-06-22 / 23:32
Photo of لعلج : الهيدروجين الأخضر، فرصة حقيقية يتعين اغتنامها لتسريع التنمية

لعلج : الهيدروجين الأخضر، فرصة حقيقية يتعين اغتنامها لتسريع…

2022-06-22 / 21:18
Photo of بنك المغرب يختار دعم الاقتصاد الوطني

بنك المغرب يختار دعم الاقتصاد الوطني

2022-06-22 / 20:46
Photo of يشغل أكثر من 20000 شخص ..اخنوش يزور قطب صناعة الطيران بإقليم النواصر

يشغل أكثر من 20000 شخص ..اخنوش يزور قطب صناعة…

2022-06-22 / 20:01
Photo of أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب .. الرئيس بوخاري يتطلع إلى مساهمة بريطانيا وأوروبا

أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب .. الرئيس بوخاري يتطلع…

2022-06-22 / 18:48
Photo of مندوبية التخطيط تقر بارتفاع أسعار الخبز

مندوبية التخطيط تقر بارتفاع أسعار الخبز

2022-06-22 / 18:26
Photo of الجازولي: الاستثمارات في صناعة الطيران بالمغرب لها قيمة مضافة عالية

الجازولي: الاستثمارات في صناعة الطيران بالمغرب لها قيمة مضافة…

2022-06-22 / 17:43

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق