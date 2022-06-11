فولوديمير زيلينسكي

بسبب توقف إمدادات الحبوب.. زيلينسكي يحذر من خطر المجاعة بافريقيا

2022-06-11 / 12:15
0
هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن هناك احتمالا لوقوع مجاعة في آسيا وإفريقيا بسبب توقف إمدادات الحبوب من أوكرانيا، مما قد يؤدي لعدم الاستقرار السياسي وسلسلة من الانقلابات.

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه عبر الفيديو في منتدى “حوار شانغري لا” للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة، اليوم السبت: “إذا لم نتمكن من تصدير موادنا الغذائية التي تحتاجها بشدة السوق العالمية، سيواجه العالم أزمة غذائية حادة وجدية ومجاعة في العديد من بلدان آسيا وإفريقيا. سيؤدي نقص الغذاء حتما إلى الفوضى السياسية التي قد تؤدي بدورها إلى الإطاحة بحكومات العديد من بلدان العالم وطرد العديد من الساسة. ويصبح هذا التهديد واضحا، إذا دققنا في الأسعار المرتفعة للعديد من السلع اليومية في عدد من البلدان”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أكثر من مرة عن خطر وقوع أزمة غذائية بسبب نقص الحبوب. واتهمت الدول الغربية روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي رفضته موسكو بشكل قاطع.

ومع ذلك خلقت سلطات كييف العديد من العقبات لتصدير حبوبها، فإضافة إلى إحراق الحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزراعة الألغام في مياه البحر الأسود، الأمر الذي لا يسمح بنقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بحرا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكم بإعدام 3 أجانب بدونتيسك.. باريس تعبر عن “قلقها الشديد”

الحكم بإعدام 3 أجانب بدونتيسك.. باريس تعبر عن “قلقها…

2022-06-11 / 13:04
Photo of جونسون: مستاؤون من أحكام الإعدام الصادرة بحق البريطانيين

جونسون: مستاؤون من أحكام الإعدام الصادرة بحق البريطانيين

2022-06-11 / 11:49
Photo of أمريكا تلغي إلزامية اختبار كورونا للوافدين عبر الجو

أمريكا تلغي إلزامية اختبار كورونا للوافدين عبر الجو

2022-06-11 / 09:53
Photo of بعد إعلان الاتحاد الأوروبي دعم إسبانيا… الجزائر ترد

بعد إعلان الاتحاد الأوروبي دعم إسبانيا… الجزائر ترد

2022-06-11 / 09:30
Photo of الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد حكم الإعدام على مقاتلين أجانب

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد حكم الإعدام على…

2022-06-11 / 09:09
Photo of حبس نائب جزائري أرسل ورقة الإجابات لابنته خلال امتحان الرياضيات

حبس نائب جزائري أرسل ورقة الإجابات لابنته خلال امتحان…

2022-06-10 / 23:19
Photo of فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في “عملية” لفك الحصار عن ميناء أوديسا

فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في “عملية” لفك الحصار عن…

2022-06-10 / 23:07
Photo of النيابة العامة الفرنسية تقول كلمتها في هجوم “قافلة الموت”

النيابة العامة الفرنسية تقول كلمتها في هجوم “قافلة الموت”

2022-06-10 / 22:02
Photo of الاتحاد الأوروبي قلق من استيلاء منظمة إسرائيلية على ممتلكات كنسيّة بالقدس

الاتحاد الأوروبي قلق من استيلاء منظمة إسرائيلية على ممتلكات…

2022-06-10 / 20:23
Photo of أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوق في كارولينا الشمالية

أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوق…

2022-06-10 / 20:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق