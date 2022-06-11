بسبب إصابته بشلل في الوجه.. جاستن بيبر يلغي جميع حفلاته

2022-06-11 / 12:21
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نجلاء مزيان

كشف المغني الكندي الشهير جاستن بيبر مساء أمس الجمعة، عن معاناته مع الشلل الذي أصابه في أحد جانبي وجهه، مشيرا إلى أنه سيأخذ استراحة من جولاته الغنائية المقبلة هذا الصيف.

و في ذات الصدد قال بيبر، في مقطع مصور قام بنشره بموقع “إنستغرام”، أنه أصيب بما يسمى بمتلازمة رامزي هانت التي أثّرت بأعصاب أذنه ووجهه.

وأضاف قائلاً: “لا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي، فتحة الأنف هذه لن تتحرك، لذلك يوجد شلل كامل في هذا الجانب من وجهي”.

و واصل بيبر قائلا أنه غير قادر بدنياً على أداء حفلاته المقبلة، لكنه يمارس تمارين الوجه، ومن المتوقع أن يتعافى.

و الجدير بالذكر ان جاستن بيبر إشتهر عندما كان عمره 13 عاماً، و أصبح ظاهرة شعبية عالمية بأغاني مثل “بيبي” و”بيليف”.

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تعليق واحد

  1. l’armée tunisienne doit etre organisée par des generaux( qui sont respensable de bien qualifier la defense) à chaque type d’armée air terre mer .tout est coiffé par le ministre de la defense.sous commendement 1er ministre sous le controle president.
    militaire sont la pour defendre le pays, aider la police en cas de depassement et intervenir dans les catastreophe.

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