بسبب إصابته بشلل في الوجه.. جاستن بيبر يلغي جميع حفلاته

نجلاء مزيان

كشف المغني الكندي الشهير جاستن بيبر مساء أمس الجمعة، عن معاناته مع الشلل الذي أصابه في أحد جانبي وجهه، مشيرا إلى أنه سيأخذ استراحة من جولاته الغنائية المقبلة هذا الصيف.

و في ذات الصدد قال بيبر، في مقطع مصور قام بنشره بموقع “إنستغرام”، أنه أصيب بما يسمى بمتلازمة رامزي هانت التي أثّرت بأعصاب أذنه ووجهه.

وأضاف قائلاً: “لا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي، فتحة الأنف هذه لن تتحرك، لذلك يوجد شلل كامل في هذا الجانب من وجهي”.

و واصل بيبر قائلا أنه غير قادر بدنياً على أداء حفلاته المقبلة، لكنه يمارس تمارين الوجه، ومن المتوقع أن يتعافى.

و الجدير بالذكر ان جاستن بيبر إشتهر عندما كان عمره 13 عاماً، و أصبح ظاهرة شعبية عالمية بأغاني مثل “بيبي” و”بيليف”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0