رسميا .. العصبة الاحترافية تحدد موعد الديربي

هبة بريس

حددت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم يوم 16 يونيو الجاري موعدا لإجراء مباراة الديربي بين الرجاء والوداد الرياضيين، المقررة برسم الدورة ال25 من البطولة الوطنية الاحترافية، بعدما تعذرت برمجتها في الأسبوع الماضي بسبب التزام الفريق الأحمر بنهائي دوري أبطال إفريقيا، علاوة على خوض المنتخب المغربي لتصفيات كأس أمم افريقيا (الكوت ديفوار 2022).

وتقام مباريات الدورة ال25 يومي 15 و16 يونيو الجاري، بإجراء 8 مباريات وفق البرنامج التالي:

– الأربعاء 15 يونيو..

الفتح الرياضي ……… اتحاد طنجة (الساعة الخامسة مساء)

الشباب الرياضي السالمي … سريع وادي زم (الساعة السابعة والربع مساء)

مولودية وجدة ……… يوسفية برشيد (الساعة السابعة والربع مساء)

المغرب الفاسي ….. أولمبيك آسفي (الساعة التاسعة والنصف مساء)

أولمبيك خريبكة …… شباب المحمدية (الساعة التاسعة والنصف مساء)

– الخميس 16 يونيو..

الرجاء الرياضي ……… الوداد الرياضي (الساعة الخامسة زوالا)

نهضة بركان …………. الدفاع الحسني الجديدي (الساعة السابعة والربع مساء)

الجيش الملكي ……. حسنية أكادير (الساعة التاسعة والنصف مساء)

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0