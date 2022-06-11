بعد إعلان الاتحاد الأوروبي دعم إسبانيا… الجزائر ترد

هبة بريس - وكالات

ردت الجزائر، على موقف الاتحاد الأوروبي، الذي أكد استعداده لدعم إسبانيا، بغض النظر عن مراعاة موقف الجزائر.

وأعربت الجزائر، عن أسفها من موقف الاتحاد الأوروبي “المتسرع” بشأن الأزمة مع إسبانيا.

وجاء الرد الجزائري عبر بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، حيث عبرت البعثة عن أسفها لتسرع المفوضية الأوروبية في إصدار موقفها.

وقالت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنها إن المفوضية الأوروبية “ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية”.

وتابع المصدر مؤكدا أن “إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

ونوه المصدر، بحسب موقع “الشروق” الجزائري، إلى أن الجزائر عبرت عبر أعلى سلطة في البلاد عن الالتزام بعقودها الغازية مع إسبانيا.

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