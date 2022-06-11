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طقس السبت.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2022-06-11 / 09:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق المملكة، بما في ذلك اللوكوس وتادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب-الشرقي وداخل الغرب ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية، مع نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السواحل الممتدة ما بين سيدي إفني إلى طرفاية.

ومن المتوقع أيضا نزول زخات مطرية مصحوبة برعد محلي فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقه المجاورة وجنوب المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط وبالسفوح الجنوبية الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، إلى جانب تناثر غبار محلي داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 18 درجة بالأطلس، وما بين 24 و 30 درجة بمنطقة السايس وتادلة والجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للمملكة، وستكون ما بين 17 و 24 درجة بباقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور.

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