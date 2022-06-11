ميناء البيضاء: إحباط شحنة كبيرة من الشيرا متوجهة إلى إحدى الدول العربية
يسير الإيحيائي _ هبة بريس _
عملية نوعية تلك التي أحبطتها عناصر الجمارك بميناء الدار البيضاء أول أمس الأربعاء بعدما تم إكتشاف كمية مهمة من مخدر الشيرا المعد للإستهلاك الخارجي على متن حاوية من حجم أربعين قدما كانت في طريقها إلى إحدى الدول العربية.
وتندرج هذه العملية المعقدة والصعبة ضمن خانة المجهودات الحثيثة التي يقوم بها جهاز الجمارك بمختلف الرتب لوقف نزيف عمليات التهريب الدولي المنظم للمخدرات، حيث مكنت عملية المراقبة الروتينية للحاوية للكشف عن شحنة كبيرة من المخدرات السالفة الذكر والتي يبلغ وزنها الإجمالي 3242 كيلوغرام أي ما يزيد عن ثلاثة أطنان ، وجدت مخبأة بعناية فائقة داخل علب “لانشون الديك الرومي”.
وكشفت مصادرنا الجمركية ان هذه الشحنة المصادرة تعد واحدة من العمليات المماثلة التي ما فتئت عناصر الجمارك بميناء “الدار الببضاء” تقف لها بالمرصاد حماية لسمعة الإقتصاد الوطني وصحة المستهلك، سيما وان طريقة التعليب ليست بالعشوائية بل تمت بطريقة دقيقة لا تدع مجالا للشك في سلامتها من كل الشوائب.
إذن هي ضربة موجعة جديدة توجهها عناصر الجمارك لشبكات التهريب الدولي للمخدرات، وتميط اللثام عن مدى جدية بعض الشركات المشكوك في أمرها لممارسة هذا النشاط الإقتصادي الحيوي الذي يستوجب الثقة والمصداقية حفاظا على سمعة المغرب .
وفي الإطار يعتبر عمل رجال الجمارك ركيزة أساسية في النهوص بالإقتصاد الوطني لما أبان عنه في عدة مناسبات من يقظة ونباهة كبيرتين في التصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية، إذ لا بد من الجهات المعنية ان تقوم بتحفيز هذه الشريحة للقيام بواجبها على أكمل وجه كما عهدناها دائما في حماية الوطن من كل خطر يهدده.
17 تعليقات
لقد دمروا عقول شبابنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على السلطات الأمنية أن تحارب باقصى طاقتها كل من سولت له نفسه بتهريب المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وووووو وووووووو وغيرها…
تحياتنا للجمارك على المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من أجل حماية المواطنين من هؤلاء المفسدين الذين افسدوا البلاد وخربوا عقول الشباب..
إحباط كمية كبيرة من الشيرا كانت متوجهة عبر ميناء الدار البيضاء هذآ دليل على أن الجمارك تقوم بمهامها على ما يرام..
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الجماركية أن تقوم بالاجراءات اللازمة ومراقبة الميناء من أجل حماية المواطنين من هؤلاء المفسدين تجار المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وتشديد كل الحرص…
تم القبض على كمية كبيرة من الشيرا من طرف الجمارك فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار بالامن الوطني المغربي..
نحن نفتخر بأمن في المغرب الذي يسهر على خدمة الوطن فعاش ملكنا الغالي دائما سباقا للخير وحماية الوطن..
يريدون تخريب البيوت هؤلاء المجرمين والمفسدين السفلة وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
نطالب باقصى عوقبة ممكنة لهؤلاء تجار المخدرات حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية التي بسببها تدهورت الحالة النفسية لابنائنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
الخمور والمخدرات بجميع انواعها هي أكثر الأسباب وراء ارتكاب الجرائم والحوادث التي نراها يوميا وهي تهدد مجتمعنا المغربي وتفسد صورته ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
على الحكومة أن يتعبؤوا لها من كل جانب ( التربية محاربة الإدمان حملات تحسيسية وتوعوية للحد من انتشار ظاهرة المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وتشديد الأمن داخل المؤسسات التعليمية والإرشاد والخطب الدينية وإن نضع أيدينا مع بعضنا لحماية أبنائنا وبناتنا..)..
إنها جرائم في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه الظاهرة اللاخلاقية الإجرامية لمنع بيع المخدرات حتى تصديرها..
يجب على الحكومة مع تنسيق الجمارك. إن تقوم بالتشديد في المراقبة المستمرة وعدم التهور والتهاون في مهامهم وتقصيره وضع كاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية للحد من تهريب المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وووووو وووووووو وغيرها عبر موانئ البحر المغربي…
الحكم عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق شبابنا..
تحية واجلال وافتخار وتقدير لكل أبطال الأمن الوطني المغربي رجال الجمارك وبمختلف تلويناتهم على يقضتهم وسهرهم وتدخلاتهم في الوقت المناسب لتصدي كل الاخطار التي تهدد مجتمعنا المغربي وتفسد صورته ..أنهم دائما لهم بالمرصاد…
أغلب الجرائم البشعة والنصب وسرقة والفساد وووووووو وغيرها من ورائهم تجار المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة لهذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهؤلاء المستغلين والمفسدين وتشديد الأمن والأمان والاستقرار في كل المدن الكبرى المغربية…