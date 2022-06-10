النيابة العامة الفرنسية تقول كلمتها في هجوم “قافلة الموت”

هبة بريس _ وكالات

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الجمعة عقوبة السجن المؤبد غير القابل للتخفيف لصلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المجموعة التي نفذت اعتداءات 13 نوفمبر 2015، التي خلفت 130 قتيلا في باريس.

وأضافت “أورد صلاح عبوقالت المدعية العامة كامي هينتييه “ظل صلاح عبد السلام مخلصًا لإيديولوجيته حتى النهاية ولم يعبّر عن أدنى ندم. إنه بعيد كل البعد عن إظهار التخلي عن هذه العبودية الطوعية”.د السلام بعد ست سنوات من الصمت رواية تتناقض تماما مع العديد من النقاط. اختار اللحظة، كما اختار الأسئلة”، مستنكرة “مناورة ماكرة”.

والسجن المؤبد غير القابل للتخفيف هو أشد عقوبة ينص عليها القانون، ولم ينطق بها القضاء سوى أربع مرات منذ إدراجها في القانون الفرنسي عام 1994.

وطلبت النيابة عقوبة المؤبد مع قضاء فترة سجن لا تقل عن اثنتين وعشرين عامًا لصديق طفولته محمد عبريني، وهو عضو مثله في “قافلة الموت” التي ضمت جهاديين وفدوا من بلجيكا إلى باريس عشية الهجمات.

وقالت المدعية العامة “لا يوجد أي عنصر يسمح لنا بتوقع تطور مستقبلي إيجابي” لمحمد عبريني.

إجمالاً، طُلبت أحكام بالسجن تراوح بين خمس سنوات والمؤبد غير القابل للتخفيف بحق 80 متهمًا يحاكمون منذ 8 سبتمبر أمام محكمة الجنايات الخاصة على خلفية هجمات 13 نوفمبر 2015.

“ازدراء”

وطلبت النيابة عقوبة المؤبد مع قضاء ثلاثين عاما على الأقل في السجن بحق السويدي أسامة كريم والتونسي سفيان العياري.

وقالت كامي هينتييه “لا يمكننا أن نفسر صمت أسامة كريم وسفيان العياري إلا على أنه ازدراء للمحكمة، خصوصا من جانب رجلين هما أكثر من يعرف عن الخلية من البقية داخل القفص”.

ووفق النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، طُلبت عقوبة المؤبد مع قضاء 22 عاما على الأقل في السجن بحق “اللوجستي” محمد البقالي “العمود الفقري للخلية”.

وطُلب السجن المؤبد بحق المدبرين واللوجستيين الخمسة الذين يُفترض أنهم ماتوا في سوريا ويحاكمون غيابيا، وبينهم أسامة عطار العقل المدبر المفترض للهجمات.

وطالبت النيابة بعقوبة السجن لثلاثين عاما مع تنفيذ ثلثي العقوبة على الأقل بحق أحمد الدهماني المعتقل في تركيا والذي يحاكم في فرنسا غيابيا.

وطلبت السجن عشرين سنة مع تنفيذ ثلثي العقوبة على الأقل بحق كل من الجزائري عادل حدادي والباكستاني محمد عثمان اللذين غادرا سوريا ولم يتمكنا من الوصول إلى أوروبا في الوقت المناسب للمشاركة في الهجمات.

وأوردت كامي هينتييه “كانا سيكونان جزءا من مجموعة الهجوم”، وأضافت “كانت تلك مهمتهما، لقد قبلاها”

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