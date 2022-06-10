الصحة بسطات تحذر من ظهور حالات السل وتكشف عن أسبابه

2022-06-10 / 19:05
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

حذرت المديرية الاقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بسطات، من ارتفاع ظهور حالات السل ( الرئوي – الباطني – والعقدة الليمفاوية) بالمدينة وخاصة بالمركز الصحي حي الخير.

وأضافت المراسلة التي تحمل طابع الاستعجال والموجهة إلى باشا المدينة ( حصلت هبة بريس على نسخة منها)، أن جميع المراكز الصحية أصبحت تسجل ارتفاع ظهور حالات من السل وبالخصوص المركز الصحي الخير ويعتبر مثل العقدة الليمفاوية أكثر ظهورا ويرجع سبب ظهور هذا المرض بالخصوص إلى شرب الحليب ومشتقاته من البان و….. والذي يباع داخل المدينة من طرف بعض الباعة المتجولين بالأزقة وأمام المساجد دون احترام شروط الحفظ و شروط السلامة الصحية وقد تحمل الباكتيريا المسببة لهذا المرض.

لهذه الأسباب وحفاظا على صحة المواطنين من مرض السل الناتج عن شرب الحليب والألبان الغير المراقبة والتي تعتبر من المواد سريعة التلف، طالبت المديرية الاقليمية للصحة بسطات، بالتدخل لمنع بيع هذه المادة في ظروف غير صحية من طرف الباعة المتجولين بالأزقة وخصوصا نحن في فصل الصيف.

ومن أجل المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، ربطت هبة بريس، اتصالا هاتفيا مع المندوب الاقليمي للصحة، الذي اعتبر الأمر يندرج في إطار اليقظة التي تنهجها الخلية الإقليمية لحفظ الصحة والبيئة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين خاصة وأن هذه المواد معرضة للتلف بسرعة كبيرة لاسيما في فصل الصيف.

وطمأن المتحدث المواطنين، واصفا هذا الإجراء بالروتيني التي تتبناه دائما المندوبية الاقليمية كخطوة استباقية تروم ضبط وتتبع أي وضع من شأنه أن يهدد صحة المواطنين، مؤكدا في المقابل بأن هناك لجنة مختلطة ستتشكل لمناقشة هذا الوضع والعمل على أخذ عينات لاخضاعها للتحاليل المخبرية.

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