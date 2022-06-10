إلموندو..التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا يفوق 16 مليار أورو

هبة بريس _ الرباط

كشفت الصحيفة الإسبانية ” المندو ” إن المغرب يبقى هو الشريك التجاري الأول لمدريد، بحجم صادرات وواردات سنوية تفوق التبادل التجاري مع الجزائر بأكثر من الضعف، بالرغم من أن المغرب لا يُعتبر بلدا مصدرا للغاز.

وقالت الصحيفة ” أن التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا يصل حجمه السنوي إلى أكثر من 16 مليار أورو، أكثر من 9 مليارات أورو حجم الصادرات الإسبانية إلى المغرب، وأكثر من 7 مليارات أورو حجم الصادرات المغربية إلى إسبانيا.”

بالمقابل اوضحت الصحيفة ان “الصادرات الإسبانية التجارية لا تمثل سوى 0,7 بالمائة، كما أن الواردات التجارية الإسبانية من الجزائر، بدورها لا تتعدى 2 مليار أورو سنويا،

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الجزائر بإيقاف التبادل التجاري مع إسبانيا يأتي ضمن ردود الفعل الصادرة من قصر المرادية منذ يوم الأربعاء، ضد حكومة بيدرو سانشيز التي جددت دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية

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