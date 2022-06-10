أجواء التنافس والمسابقات تعود من جديد الى النادي الملكي للفروسية المهماز الفضي

2022-06-10 / 17:56
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هبة بريس

سيحتضن النادي الملكي للفروسية المهماز الفضي بالمحمدية وعلى مدى أسبوع كامل، منافسات أبرز مسابقات القفز على الحواجز هذا السنة، ويتعلق الأمر بمسابقة القفز على الحواجز لفئة الخيول الشابة من 21 إلى 23 يونيو، والمسابقة الرسمية للقفز على الحواجز من فئة ثلاث نجوم من 24 إلى 26 يونيو 2022، فيما ستقام المباراة الختامية لهذه المسابقة يوم الأحد ابتداءا من الساعة الثانية بعد الزوال.

هذه المنافسات الخاصة بالقفز على الحواجز، و التي ستجرى تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية، ستعرف مشاركة أزيد من 300 فارسة و فارس من مختلف أندية المملكة، حيث سيخوضون غمار مسابقات القفز على الحواجز في عدة أصناف، على حلبة أحد أعرق وأكبر الأندية بالمملكة، وهو نادي المهماز الفضي.

وتعد هذه التظاهرة الرياضية الكبرى ثاني منافسة يحتضنها وينظمها النادي برئاسة السيد عثمان بلفقيه وطاقمه التقني والإداري في ظرف ستة أشهر فقط، وذلك بعد نجاح محطة المباراة الوطنية للقفز على الحواجز من فئة نجمتين خلال شهر دجنبر الماضي، بالاضافة الى باقي الانشطة الرياضية والترفيهية التي يحتضنها نادي “المهماز الفضي” نهاية كل أسبوع.

وستعمل اللجنة المنظمة للحدث على توفير جميع الظروف المناسبة لاستقبال الفرسان المشاركين وذويهم، بالاضافة إلى رصد جوائز هامة للفائزين الأوائل سواء بالمسابقة الخاصة بالخيول الشابة أو بمسابقة النجوم الثلاث.

ويرجع تاريخ تأسيس نادي المهماز الفضي المتواجد بمنطقة الشلالات بعمالة المحمدية، إلى سنة 1950، كما يضم اليوم أزيد 300 ممارس في مختلف الفئات العمرية، داخل مدرسة حديثة لتلقين تقنيات وقواعد رياضة ركوب الخيل والقفز على الحواجز، ويعد النادي الاكبر مساحة بين جميع أندية جهة الدار البيضاء سطات.

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