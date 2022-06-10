الاتحاد الأوروبي يصفع الجزائر: قرار حظر التجارة مع إسبانيا “انتهاك للقانون”
قال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن قرار الجزائر قبل نحو يومين حظر التعاملات التجارية مع إسبانيا في أعقاب خلاف دبلوماسي بشأن الصحراء الغربية، ربما يمثل انتهاكا لقانون التجارة في الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في بيان مشترك ”الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف في وجه أي نوع من الإجراءات القسرية ضد دولة عضو، ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات“.
وفي نفس السياق، قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بعد اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة إن بلاده تريد حل الخلاف مع الجزائر في أسرع ما يمكن عبر الحوار والدبلوماسية.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الجزائر، حظر كل الواردات من إسبانيا، وتعليق معاهدة بينها وبين مدريد، وذلك على خلفية تغيير الأخيرة موقفها في ملف الصحراء المغربية.
8 تعليقات
الصحراء مغربية
المرجو تصحيح الخطأ : الصحراء المغربية و ليست الغربية
و هل الجزائر (وجه) حتى تتعرض للصفع.
هي مزاجية عدائية و تصرفاتها صبيانية.
كل يوم تظهر عن (وجهها) الخفي للعالم ليعلم الجميع مدى الإبتلاء الذي يتعرض له المغرب بسبب حواره لهذا البلد.
**في أعقاب خلاف دبلوماسي بشأن الصحراء الغربية**. Corriger cette phrase svp
L’Algérie veut paraître comme un colosse alors qu’elle est moins qu’un schtroumpf. Pauvres vieillards !
بالفعل الصحراء معربيه أيها الديب العبى المعفن وليست غربيه خطأ لأن كمحاميه بهيئه دوله لمحلس القضاء الوطن سبيل النصر والحريه والعداله عبد الحق حيام لعمليه العلميه السريه عبور مرحبا مريا حنسيه علويه حره فوق السلطه والسياده الإتصالات هن نساء الدوله
قالوا : ربما يعتبر انتهاكا للقانون …..
اذن مع كلمة ربما قد يكون اولا يكون !!!
يجب ذكر الاشياء بصراحة ولا يجب اللف والدوران !!!
مغربية صحح الخطئ او إحدف المنشور