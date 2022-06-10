أكادير : إنتشار مقاهي الشيشة وسط حي الداخلة السكني وبعضها ” محمي” من جهات نافذة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتشرت في الآونة الاخيرة، عدد من مقاهي الشيشة وسط حي الداخلة السكني، في تحدي صارخ للصحة العامة، ووسط أهم الاحياء القريبة من الحرم الجامعي لإبن زهر.

الجريدة قامت بجولة في الحي السكني، وكانت المفاجئة أن أغلب زبناء تلك المقاهي من شباب من 16 الى 45 سنة، وهو ما يعني إقبال فئة القاصرين لتناول ” الشيشة” بمختلف مكوناتها من ” المعسل” وقد يكون ممزوجا بمواد ممنوعة أحيانا، بسبب تساهل السلطات المختصة.

أما عن مالكي تلك المقاهي، فقد كشفت مصادر الجريدة أن بعضها، يسيرها أشخاص لكن مالكيها من جهات نافذة، بعضهم موظفي الدولة، مما يوفر لها الحماية لتشتغل في كل الاوقات، دون حسيب او رقيب، مما يستدعي من سلطات أكادير، فتح بحث عن من يقف من وراء تلك المقاهي، التي انتشرت كالفطر في حي سكني، يضم معاهد ومؤسسات جامعية، وهو ما ساهم لاصحابها بمراكبة أموال على حساب الصحة العامة وسكان المنطقة.

وبالرغم من أن حالة الطوارئ في البلاد لم ترفع بعد، وما واكبها من إرتفاع في عدد المصابين بكوفيد 19، الى جانب أن زبناءها لا يتوفرون على جواز التلقيح، او ما يفيد تلقيهم الجرعة الثالثة، يقابله عدم تحرك السلطات لشن حملات الى هذه الأمكنة والتي قد تشكل بداية ظهور بؤر من كوفيد او جدري القردة الذي ظهرت بالبلاد بعض حالات الاصابة به .

وشكل الإقبال على تدخين الشيشة جدلا واسعا في العديد من المدن، بين الرفض المجتمعي لها، يقابله غياب نص قانوني يجرم استهلاكها أو بيعها.

وكان في السابق مناقشة مشروع قانون حول هذا الموضوع لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، ويتضمن هذا المشروع حوالي 28 مادة، تؤطر الشروط التي يجب إتباعها من طرف أرباب مقاهي الشيشة أو المدخنين بصفة عامة، كتحديد مساحة المحل ومنع تقديمها للقاصرين”.

غير أن عدم إنضباط مالكي مقاهي الشيشة ببعض الشروط التي حددتها مذكرة سابقة لوزارة الداخلية، لم يعد يجدي نفعا.

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