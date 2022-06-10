الحكومة تؤكد الحفاظ على استقرار أثمنة الخبز في 1,20 درهم للوحدة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأنها عملت على تنويع مصادر التموين فيما يخص استيراد الحاجيات من القمح.

و أوضحت وزارة الصديقي في جواب كتابي على سؤال تقدم به الفريق الحركي أن نظام الدعم الجزافي مكن إلى حد الآن من استيراد كميات تتجاوز الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية من القمح اللين.

و جددت وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات التأكيد على أن الهدف الأسمى للمجهود المالي للدولة يبقى هو الحفاظ على استقرار أثمنة الخبز المستخرج من دقيق القمح اللين في 1,20 درهم للوحدة.

و بالنسبة للتزود بالقمح الصلب، فإن الأسعار العالمية تظل مرتفعة بكل من كندا وفرنسا، و تنكب المصالح المعنية على تدارس كل السبل الممكنة للحد من ارتفاع أثمنة المواد المصنعة من مشتقات القمح الصلب على القدرة الشرائية للمواطنين.

والجدير بالإشارة بأن بلادنا تبنت استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية.

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