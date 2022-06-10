وزارة الفلاحة: “استوردنا 41 في المئة من احتياجات القمح من دولتي البرازيل و الأرجنتين”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات في جواب على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات استباقية ارتباطا بالعجز المسجل في التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي وانعكاسها المحتمل على مستوى الإنتاج برسم حصاد 2022.

و أضافت الوزارة في جوابها الكتابي الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه أنها سنت كذلك تدابير إضافية لضمان تموين السوق الوطنية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية الراهنة.

و من بين هاته التدابير، أوضحت الوزارة أن من أهمها على الخصوص وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021، و وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح الصلب ابتداء من فاتح غشت 2021 ثم اعتماد منحة جزافية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 21 وإلى غاية متم أبريل 2022 والتي تم تمديد العمل بها إلى غاية متم يونيو 2022.

و أشارت وزارة الصديقي بأن بلادنا تبنت استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية، حيث وفي هذا الإطار تم خلال الموسم السابق التزود بالحبوب من 25 دولة تنتمي لأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا.

و خلال الفترة الماضية من موسم التسويق الحالي، تم الاستيراد من 15 دولة رغم تداعيات الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة ، حيث استحوذت البرازيل والأرجنتين على نسبة % 41 من الواردات إلى حدود متم فبراير 2022.

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