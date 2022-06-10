روسيا اليوم: المغربي المحكوم بالإعدام يكشف عن راتبه وظروف اعتقاله

2022-06-10 / 14:26
1
هبة بريس - وكالات

أجرى مراسل وكالة روسيا اليوم مكسيم الطوري مقابلة مع المغربي سعدون إبراهيم تحدث فيها عن ظروف قتاله في صفوف القوات الأوكرانية في دونباس.

وقال إبراهيم المحكوم عليه بالإعدام إنه كان يقاتل في الصفوف الأمامية مقابل 1000 دولار تقريبا في الشهر.

ووجه المغربي ابراهيم سعدون رسالة حث فيها أقرانه الراغبين بالاتحاق في صفوف النازيين بعدم القدوم إلى هذا البلد.

وحكمت محكمة دونيتسك أمس بإعدام سعدون إبراهيم إلى جانب اثنين من البريطانيين حيث أدين أيدن أسلين وشون بينر أيضا، بجرم “العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الأوروبي قلق من استيلاء منظمة إسرائيلية على ممتلكات كنسيّة بالقدس

الاتحاد الأوروبي قلق من استيلاء منظمة إسرائيلية على ممتلكات…

2022-06-10 / 20:23
Photo of أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوق في كارولينا الشمالية

أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوق…

2022-06-10 / 20:07
Photo of ألمانيا.. رجل يهاجم امرأة وفتاة بسكين في مدرسة

ألمانيا.. رجل يهاجم امرأة وفتاة بسكين في مدرسة

2022-06-10 / 17:24
Photo of الاتحاد الأوروبي يصفع الجزائر: قرار حظر التجارة مع إسبانيا “انتهاك للقانون”

الاتحاد الأوروبي يصفع الجزائر: قرار حظر التجارة مع إسبانيا…

2022-06-10 / 16:41
Photo of الصحة العالمية: جدري القردة كان ينتشر في العالم منذ سنوات

الصحة العالمية: جدري القردة كان ينتشر في العالم منذ…

2022-06-10 / 14:54
Photo of لافروف: “الحكم بإعدام الأجانب الثلاثة يستند إلى قوانين دونيتسك”

لافروف: “الحكم بإعدام الأجانب الثلاثة يستند إلى قوانين دونيتسك”

2022-06-10 / 13:01

الاتحاد الإفريقي: سنواجه مجاعة “خطيرة للغاية” إذا لم تحل…

2022-06-10 / 11:22
Photo of وزير الخارجية الإسباني يحمل إلى بروكسل ملف الأزمة مع الجزائر

وزير الخارجية الإسباني يحمل إلى بروكسل ملف الأزمة مع…

2022-06-10 / 10:48
Photo of أمريكا تعبر عن قلقها إزاء أحكام الإعدام بحق بريطانيين ومغربي

أمريكا تعبر عن قلقها إزاء أحكام الإعدام بحق بريطانيين…

2022-06-10 / 10:09
Photo of إصابات في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

إصابات في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

2022-06-09 / 23:00

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق