روسيا اليوم: المغربي المحكوم بالإعدام يكشف عن راتبه وظروف اعتقاله

هبة بريس - وكالات

أجرى مراسل وكالة روسيا اليوم مكسيم الطوري مقابلة مع المغربي سعدون إبراهيم تحدث فيها عن ظروف قتاله في صفوف القوات الأوكرانية في دونباس.

وقال إبراهيم المحكوم عليه بالإعدام إنه كان يقاتل في الصفوف الأمامية مقابل 1000 دولار تقريبا في الشهر.

ووجه المغربي ابراهيم سعدون رسالة حث فيها أقرانه الراغبين بالاتحاق في صفوف النازيين بعدم القدوم إلى هذا البلد.

وحكمت محكمة دونيتسك أمس بإعدام سعدون إبراهيم إلى جانب اثنين من البريطانيين حيث أدين أيدن أسلين وشون بينر أيضا، بجرم “العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

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