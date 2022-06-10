بعد إلغاء حفله ببغداد.. سعد لمجرد يعلق : “نحن بخير”

2022-06-10 / 13:56
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نجلاء مزيان

عقب إلغاء شركة “سندباد لاند” في بغداد حفلا قبل انطلاقه بساعات، للنجم المغربي سعد لمجرد، بسبب احتجاجات غاضبة من طرف مجموعة من الأشخاص.

طمأن النجم المغربي سعد لمجرد جمهوره و محبيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، حيث عمد إلى نشر صورة تجمعه بشقيقه.

و أرفق “لمعلم” الصورة بتعليق جاء فيه :”العراق نحن نحبك مهما حصل، نبعث لكم بالكثير من الحب من بغداد ونحن سعداء وبخير”.

و الجدير بالذكر أن الحفل الملغى يعتبر الأول للنجم المغربي سعد لمجرد في العراق، على أرض بغداد.

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‫4 تعليقات

  1. لا زلتم تطبلون وتبندقون لهذا المغتصب ، شكرا لشعب العراق على الاحتجاج ضد هذا المغتصب ، بلاد الرافدين والشام عندهم الفن بمعنى الكلمة ليس مثلنا همشوا الفنانين الحقيقيين وتركوا الساحة لهؤلاء المراهقين

  2. المثلي مشى حتى لبلاد فليو وجاه الرواح هادوك غادي يبقاو رجال رغم كل الاستفزازات

  4. نصيحتي لسعد المجرد هي ان يبتعد عن جميع دول الشرق العربي . لأنهم يحقدون على المغرب والمغاربة ويكرهون كل ما هو مغربي . وجهوا بوصلك نحو أوروبا وامريكا اماالعرب فلا يرجى منهم الخير

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