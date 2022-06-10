انطلاق فعاليات ملتقى “حوار طنجة ” حول الأديان (صور)

2022-06-10 / 13:31
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

انطلقت صباح اليوم الجمعة 10 يونيو ، فعاليات ملتقى “حوار طنجة” حول الاديان الذي يمتد ليومين بفندق “هلتون هوارة “بحضور دولي وعربي رفيع المستوى .

وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى “حوار طنجة ” حول الأديان، اعتبر ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ان المغرب كان ولايزال فضاء للتعايش والحوار بين مختلف الديانات والثقافات .

وأضاف بوريطة ، ان العالم يحتاج لمثل هذه الملتقيات التي تهدف الى ترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الديانات ، داعيا الى تحويل ملتقى طنجة لحوار الاديان الى تقليد سنوي ، كما سلط بوريطة خلال الكلمة ذاتها الضوء على دور المغرب في مناهضة الكراهية والعنف ومكافحة الارهاب .

ومن من المنتظر أن يصدر عن اللقاء “بيان طنجة حول حوار الأديان” في ختام أشغاله التي يحضرها إلى جانب ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، ومستشار الملك أندريه أزولاي، شخصيات عربية ودولية وازنة .

 

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‫3 تعليقات

  3. إذا قلنا التعايش فهذا أمر ممكن و مقبول ان نتعايش مع اليهودي و النصراني ……لكن ان اكون متسامحا مع النصراني الذي يقول بان الله ثالت تلاتة و مع اليهودي الذي يعتقد انه من شعب الله المختار و بقية الناس عالة عليه فلا تسامح مع من يشرك بالله .اللعب بالمصطلحات اخطر من اللعب بالنار …… )مجرد رأي(

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