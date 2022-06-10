لافروف: “الحكم بإعدام الأجانب الثلاثة يستند إلى قوانين دونيتسك”

هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الحكم بإعدام الأجانب الثلاثة في أوكرانيا يستند إلى قوانين وتشريعات جمهورية دونيتسك.

وقال لافروف للصحفيين في هذا الشأن: “في الوقت الحالي، يستند جميع ما ذكرتم إلى تشريعات جمهورية دونيتسك الشعبية، لأن الجرائم ارتكبت على أراضي جمهورية دونيتسك. ما عدا ذلك فهو مجرد تكهنات، الأفضل عدم التدخل في عمل نظام القضاء وإنفاذ القانون لجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وفي 9 يونيو الجاري، حُكم في دونيتسك، على ثلاثة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام، وهم المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0