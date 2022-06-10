الONCF يطلق برنامجا خاصا لفائدة مغاربة العالم

2022-06-10 / 11:50
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هبة بريس

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن إطلاق برنامج خاص لفائدة مغاربة العالم، مع عروض قطارات معززة وأسعار ترحيب تفضيلية؛ وذلك في إطار عملية “مرحبا 2022” التي تهدف إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.

وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له، أنه سيعزز برنامجه الخاص بالنقل من خلال برمجة قطارات تنطلق أساسا من نقاط عبور المغاربة المقيمين بالخارج، سواء البحرية أو الجوية.

وتتمثل القطارات المذكورة في “48 قطارا يوميا من طنجة نحو الجنوب (الرباط والدار البيضاء ومراكش)، ونحو الشرق (فاس والناظور ووجدة)، بعرض يغطي اليوم بأكمله من الخامسة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا”، و”38 قطارا من مطار محمد الخامس الدولي إلى الدار البيضاء، بوتيرة قطار على رأس كل ساعة تغطي اليوم بأكمله، من الخامسة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا”.

كما سيطلق المكتب تعريفة “أهلا”، وهي عبارة عن تعريفة ترحيبية حصرية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج تمنح تخفيضا بنسبة 30 في المائة على تذاكر الذهاب عند وصولهم إلى المغرب. ويخص هذا العرض جميع وجهات الشبكة وجميع قطارات البراق والأطلس والقطارات المكوكية السريعة TNR.

وستخصص “تعريفة أهلا” للمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل استقبالهم فور وصولهم إلى المغرب لمواصلة رحلتهم نحو وجهتهم. وتبقى هذه التعريفة صالحة طيلة فترة العطلة الصيفية، من 15 يونيو إلى 15 شتنبر القادم، عند تقديم تذكرة دخول المغرب (طائرة/باخرة).

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تعليق واحد

  1. و المغاربة اللي في المغرب ماشي من مغاربة العالم ؟ و لا وقيلا من مغاربة المريخ ؟ المرجو النشر ! راه هاد الإعلانات كرهونا فراسنا .
    أنا مغربي حتى النخاع .

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