بدافع التضامن أم بحثا عن “البوز”…فنان مصري يهاجم سعد لمجرد

2022-06-10 / 12:03
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نجلاء مزيان

استغرب العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي من الهجوم الذي شنه الفنان المصري خالد سرحان على النجم المغربي سعد لمجرد.

و اعتبر العديد من النشطاء أن الفنان المصري يبحث عن “البوز” و الشهرة، خاصة و أنه أكد عدم معرفته للنجم المغربي سعد لمجرد بالرغم من نشره على حائطه الفايسبوكي مقطع من أغنية لمجرد و إليسا “من أول دقيقة”.

و في سياق متصل، كشف الفنان خالد سرحان، أنه قام بحذف مقطع فيديو سبق ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور أغنية سعد لمجرد، والفنانة اللبنانية إليسا في هذا الفيديو، معربًا عن اعتذاره للجمهور لأنه روج لاسم سعد لمجرد بسبب قضية الاغتصاب.

و نشر “سرحان” عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: تنويه سريع في أغنية أنا أتريقت عليها في فيديو عندي على الصفحة إمبارح، الأغنية دي كانت تريند على تيك توك”.

و أضاف :” وأنا بكل أمانة مش مميز غير صوت إليسا في الأغنية ومعرفش مين اللي بيغني معاها، فا صديق ليا كلمني وبالصدفة بيقولي شفت الفيديو بتاعك على أغنية سعد لمجرد، وقفلت معاه ومسحت البوست في ساعتها”.

و واصل قائلا:” أنا الشخص ده ماكنتش أعرفه أصلا غير لما مرة من كام سنة وقفني اتصور معايا في فرنسا، وبعدها أصدقائي قالولي إن ده مغني واسمه سعد لمجرد”.

واختتم قائلا :”عشان كده حابب اعتذر لمتابعيني وجمهوري إني ساهمت في إبراز شخص متهم بالاغتصاب في أكتر من دولة وبـ بنات كتير.. أنا مش بهاجم ولا حتى بتهم بس على الاقل مش هتسامح مع شخص متهم باتهامات لا تغفر زي دي، ولسة لم تثبت براءته لحد دلوقتي، بعتذر لكم تاني”.

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‫3 تعليقات

  2. سعد كبير وحيبق كبير المعلم إلي منو إنتى حتتعلم

  3. لماذا جميع الفنانين المصريين يحقدون على المغاربة مع اننا نحترمهم ونقدرهم وعندما يزورون المغرب فإنهم يجدون الترحاب الكبير والكرم الزائد . الاانهم غالبا ما يصرحون بكلام كله حقد وكراهية . يجب على المسؤولين المغاربة ان يعاملهم بالمثل وان لا يسامحوا اي واحد منهم بدخول المغرب وإقامة الحفلات الا للذين يبادلوننا الحب بالحب

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