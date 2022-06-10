بالفيديو.. أخ الأب المعتقل يكشف تفاصيل الواقعة ويصرح: “الأستاذ عندو سوابق عدلية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاعلا مع موضوع الأب المعتقل بعدما ظهر في مقطع فيديو و هو في اشتباك بالأيدي مع أحد المعلمين بمدرسة بالدروة بإقليم برشيد، أدلى عم التلميذة بتصريحات تضمنت معطيات تتطلب فتح تحقيق بشأنها.

و قال أخ الأب المعتقل حاليا على ذمة التحقيق بأن ابنة أخيه عادت لبيت الأسرة و هي تبكي و هي في حالة هستيرية و تنزف بالدماء من الأسفل و هو ما جعل الأب يطير على وجه السرعة للمؤسسة التعليمية حيث تدرس.

و أضاف عم التلميذة: “طبيعي أي أب غيشوف بنتو فهاديك الحالة غيدير نفس ردة الفعل” مضيفا: “لكن الغريب أن مدير المؤسسة رفض استقباله و الأساتذة من حاولوا توريط الأب في الواقعة بجره لداخل القسم و تصويره”.

و أوضح أخ الأب المعتقل بأن الأستاذ المعني له سوابق عدلية، حيث سبق و توبع في ملفات تتعلق بالاعتداء و له سابقة تكسير يد تلميذ من يده قبل أن يتنازل له أب الضحية، و كذلك سبق و اعتدى على تلميذة و حصل فيما بعد على تنازل أسرتها.

هاته التصريحات تتطلب من النيابة العامة توسيع التحقيق بشأن الواقعة خاصة في ظل اتهامات مضادة للمعلم كذلك، من أجل إيضاح الحقيقة الكاملة للرأي العام الوطني و ترتيب الجزاءات على جميع من تبث مخالفته للقانون.

الفيديو أسفله يحمل المعطيات التي أدلى بها عم التلميذة:

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