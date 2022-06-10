بالفيديو.. أخ الأب المعتقل يكشف تفاصيل الواقعة ويصرح: “الأستاذ عندو سوابق عدلية”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تفاعلا مع موضوع الأب المعتقل بعدما ظهر في مقطع فيديو و هو في اشتباك بالأيدي مع أحد المعلمين بمدرسة بالدروة بإقليم برشيد، أدلى عم التلميذة بتصريحات تضمنت معطيات تتطلب فتح تحقيق بشأنها.
و قال أخ الأب المعتقل حاليا على ذمة التحقيق بأن ابنة أخيه عادت لبيت الأسرة و هي تبكي و هي في حالة هستيرية و تنزف بالدماء من الأسفل و هو ما جعل الأب يطير على وجه السرعة للمؤسسة التعليمية حيث تدرس.
و أضاف عم التلميذة: “طبيعي أي أب غيشوف بنتو فهاديك الحالة غيدير نفس ردة الفعل” مضيفا: “لكن الغريب أن مدير المؤسسة رفض استقباله و الأساتذة من حاولوا توريط الأب في الواقعة بجره لداخل القسم و تصويره”.
و أوضح أخ الأب المعتقل بأن الأستاذ المعني له سوابق عدلية، حيث سبق و توبع في ملفات تتعلق بالاعتداء و له سابقة تكسير يد تلميذ من يده قبل أن يتنازل له أب الضحية، و كذلك سبق و اعتدى على تلميذة و حصل فيما بعد على تنازل أسرتها.
هاته التصريحات تتطلب من النيابة العامة توسيع التحقيق بشأن الواقعة خاصة في ظل اتهامات مضادة للمعلم كذلك، من أجل إيضاح الحقيقة الكاملة للرأي العام الوطني و ترتيب الجزاءات على جميع من تبث مخالفته للقانون.
الفيديو أسفله يحمل المعطيات التي أدلى بها عم التلميذة:
6 تعليقات
يجب تربية الاب اولا لانه ناقص تربية واخلاق وغير ملم بالقوانين وليكون عبرة للاخرين
علي اخ المعتدي ان ينصب نفسه محاميا امام القضاء لينصف اخاه وان يحضر ما يثبت قوله لان ضرب الاستاذ اثناء مزاولة عملة جريمة ولا بد ان يعاقب عليها سيما ان الورير نصب وزارة التعليم كطرف مدني في القضية.
يجب على الاب الادلاء بالشواهدالطبية النيابة العامة اما الشفوي بدون ادلة قاطعة مضيعة للوقت
القانون لا يحمي المغفلينط
معنى هذا كل واحد ياخذ حقه بيده .الى كان كلام هذا الشخص صحيح نقول له لماذا لم يذهب مباشرة الى الدرك او الشرطة ام ان بعض الناس اصبحوا يجدون فرصة ترويج الاكاذيب في وسائل الاتصال .المدرسة مؤسسة عمومية محمية بالقانون .لو كان الامر كما يتم الترويج له كان عليهم الذهاب الى القضاء ولا احد فةق القانون.اصبح رجل التعليم والطبيب والممرض الحائط القصير الذي يريد الكل القفز فوقه . نحن نرى ونشاهد ان المتعنترين على رجال التعليم والصحة لايستطيعون النطق بكلمة امام المقدم او الشيخ انها الفوضى المسيجة بوسائل الاتصال التي اصبحت تروج لكل من هب ودب.
وهل اخوك يعيش في الغابة هناك قانون كان عليكم اللجود للقضاء وتقدموا كل ما قلته للمحكمة كدليل،أما كل ماذكر اخ المعتدي فليس تبرير ليتهجم أخوه على المعلم