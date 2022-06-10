الاتحاد الإفريقي: سنواجه مجاعة “خطيرة للغاية” إذا لم تحل مشكلة القمح

هبة بريس - وكالات

قال رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس السنغال ماكي سال، إن إفريقيا ستواجه مجاعة “خطيرة للغاية”، إذا لم تُستأنف صادرات القمح من أوكرانيا إلى القارة.

وذكر سال، مساء الخميس، في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية، أن المجاعة “قد تزعزع استقرار القارة”.

وفي إشارة إلى اجتماعه الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو، قال سال إنه طلب من بوتين مساعدة إفريقيا في الحصول على الأسمدة والحبوب.

وأكد أنه دعا خلال الاجتماع أيضا إلى إنهاء الحرب على أوكرانيا.

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