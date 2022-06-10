الرصاص يلعلع بالعرائش لتوقيف شخص هدد مواطنين بالسلاح الأبيض

هبة بريس - العرائش

استخدم مفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري، فجر اليوم الجمعة 10 يونيو الجاري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة تخدير متقدمة وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة تخدير متقدمة، دخل بسببها في شجار مع أحد الأشخاص أشهر خلاله أسلحة بيضاء كانت بحوزته، كما أنه تعمد مواجهة عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال سكين ومفك براغي، وهو ما اضطر معه مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصات تحذيرية قبل أن يصيب المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن الحراسة الطبية بالمستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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