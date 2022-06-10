المغرب على رأس المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة الصالات

هبه بريس

سحبت اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات للمنتخبات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي، بمشاركة منتخبات، المغرب (حامل اللقب)، ومصر والكويت والسعودية وليبيا والجزائر والعراق وفلسطين وموريتانيا والصومال.

وأسفرت القرعة عن حلول منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا والصومال في المجموعة الأولى، ومنتخبات مصر والعراق والجزائر في المجموعة الثانية، بينما جاء في المجموعة الثالثة منتخبات السعودية وفلسطين وليبيا.

وتأتي هذه البطولة كأولى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2022 / 2023، حيث أقيمت النسخة الأولى من البطولة في العاصمة المصرية القاهرة عام 1998، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج ببطولتها منتخب مصر وحل المنتخب المغربي وصيفاً ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0