أمريكا تعبر عن قلقها إزاء أحكام الإعدام بحق بريطانيين ومغربي

2022-06-10 / 10:09
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هبة بريس - وكالات

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة تعبر عن قلقها البالغ إزاء أحكام الإعدام الصادرة على ثلاثة مرتزقة أجانب قاتلوا إلى جانب القوات الأوكرانية.

وقال بلينكن في تعليقه على أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية بحق المرتزقة، إنها محاكمة “زائفة” أدانت “مقاتلين شرعيين خدموا في القوات المسلحة الأوكرانية”.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي على موقع ” تويتر” يقول في هذا الشأن: “ندعو روسيا وتوابعها إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحقوق والحماية الممنوحة لأسرى الحرب”.

وكان صدر في وقت سابق، حكم على مواطنين بريطانيين ومواطن مغربي بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبحسب القوانين السارية في الجمهورية، سيتم إطلاق النار على المحكوم عليهم، في حين يمكنهم الطعن في قرار المحكمة في غضون شهر.

وأقر البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، والمغربي سعدون إبراهيم يوم الأربعاء بارتكاب أعمال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة.

وتنص المادة ذات الصلة من القانون الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية على عقوبة الإعدام. كما أقر أسلين بأنه مذنب بموجب المادة التي تنص على: “التدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية”.

وكان التحقيق أثبت أن المرتزقة الأجانب شاركوا، مقابل أجر، في العدوان المسلح لأوكرانيا للاستيلاء بالقوة على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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تعليق واحد

  1. الحرب تسقط الاخلاق والمبادئ وهذا هو الواقع الحالي في شمال الكرة الارضية كان من الممكن ان يتم اعدام الجنود في ساحة المعركة دون ان يعلم احد لكن روسيا ارادت المعاقبة النفسية والاخلاقية لدول تحارب ضدها دون الاعتراف او التصريح بذلك لكن هذا العمل سيصبح نقطة التحول في المعركة لان دائرة العداء ستتسع بدل البقاء في دائرة الدول المخالفة لروسيا المعلنة لموقفها.
    القادم في حالة تنفيذ الاعدام اسواء بالنسبة لروسيا.

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