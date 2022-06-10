طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق المملكة، بما في ذلك السهول الداخلية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وبداخل منطقة سوس.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية بالقرب من بعض السواحل، مع نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السواحل الممتدة من تزنيت إلى طرفاية.

ومن المتوقع أيضا سقوط قطرات مطرية مصحوبة برعد محلي فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقه المجاورة وجنوب المنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، إلى جانب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمناطق الجنوبية والهضاب العليا الشرقية، مع تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 18 درجة بالأطلس، وما بين 24 و 31 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للمملكة، وستكون ما بين 17 و 24 درجة بباقي الأرجاء.

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