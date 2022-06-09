باييس : إسبانيا تدرس اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بسبب خطوات الجزائر الأخيرة

هبة بريس _ الرباط

ذكرت صحيفة “باييس” نقلا عن مصادر حكومية، اليوم الخميس، أن إسبانيا تدرس اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة للجزائر.

وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الإسبانية تعتقد أن “التجميد الأحادي الجانب للتجارة مع إسبانيا يمكن أن ينتهك الاتفاقية الأورومتوسطية لعام 2005”.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن قضية الصحراء داعيا إياها إلى التراجع عن قرارها.

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن مدريد تدرس الرد المناسب على قرار الجزائر بشأن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.

وقال ألباريس في تصريحات بثتها إذاعة “راديو 5” الإسبانية: “نحن ندرس التداعيات على المستويين المحلي والأوروبي لتقديم الرد المناسب”.

وقررت الجزائر، أمس الأربعاء، التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون لسنة 2002 مع مملكة إسبانيا، ردا على تأييد الأخيرة لموقف المغرب من أزمة الصحراء الغربية.

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