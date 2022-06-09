باييس : إسبانيا تدرس اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بسبب خطوات الجزائر الأخيرة
ذكرت صحيفة “باييس” نقلا عن مصادر حكومية، اليوم الخميس، أن إسبانيا تدرس اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة للجزائر.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الإسبانية تعتقد أن “التجميد الأحادي الجانب للتجارة مع إسبانيا يمكن أن ينتهك الاتفاقية الأورومتوسطية لعام 2005”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن قضية الصحراء داعيا إياها إلى التراجع عن قرارها.
أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن مدريد تدرس الرد المناسب على قرار الجزائر بشأن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.
وقال ألباريس في تصريحات بثتها إذاعة “راديو 5” الإسبانية: “نحن ندرس التداعيات على المستويين المحلي والأوروبي لتقديم الرد المناسب”.
وقررت الجزائر، أمس الأربعاء، التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون لسنة 2002 مع مملكة إسبانيا، ردا على تأييد الأخيرة لموقف المغرب من أزمة الصحراء الغربية.
3 تعليقات
الصحراء المغربية !!!
السلام عليكم .قيل عسى أن تكرهو شيئا وهو خير لكم وربا مصائب قوم لقم فوائد .امهل الأعداء رويدا فسيأتجون مثل الكلاب الجائعة تلهث !!!!! ولكم تحياتي
مجرد تساؤل.
أين كانت بروكسيل!!!؟؟؟
بروكسيل أصابها الصمم والبكم ولم تنطق ببنت شفة عندما غردت إسبانيا خارج الآجماع الأوروبي في موضوع الصحراء الغربية وأخلت بالالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة .
جوزيب بوريل ممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي أكد وجدد موقف أوروبا من قضية الصحراء الغربية مرتين خلال شهر واحد، وذلك يوم 29/04/2022 و يوم 15/05/2022، ونشرهما على موقع المفوضية الأوربية، جاء فيهما ما نصه:
“يتمثل موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية – والذي يعكس وجهة النظر المشتركة القائمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- في تقديم الدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل عملية سياسية بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي”. انتهى الاقتباس.
قرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ:10/06/2021، الذي جاء فيه ما نصه:
“موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية، والذي يقوم على أساس الاحترام الكامل للقانون الدولي وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى حل عادل ودائم وسلمي ومقبول للطرفين”. انتهى الاقتباس.
قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ: 29/09/2021، التي ألغت بموجبه اتفاقيتي الزارعة والصيد مع المغرب اللتين كانتا تشملان الصحراء الغربية التي تعتبرها إقليم مميز ومنفصل عن المغرب.