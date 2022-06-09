بنموسى يندد بالاعتداء على أستاذ ببرشيد ويتوعد بملاحقة المعتدي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ندد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بالاعتداء الجسدي الذي تعرض له أستاذ ببرشيد وهو يزاول مهامه.

وكتب بنموسى معلقا على صفحته الشخصية على الفايسبوك : ” أندد بهذا الفعل الشنيع الذي طال الأستاذ خلال مزاولته لمهامه بمدرسة النجمة البيضاء الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية ببرشيد، من طرف شخص اقتحم المؤسسة التعليمية عبر أسوارها حيث قام بالهجوم على الضحية داخل قسم دراسي، يوم الأربعاء 08 يونيو 2022، مخلفا حالة من الرعب والهلع في نفوس المتعلمات والمتعلمين”.

وأضاف بنموسى بالقول: ” اذ نستنكر هذا الفعل الشنيع فإن الوزارة التي أتشرف بتسييرها تؤكد مساندتها ومؤازرتها المطلقة للأستاذ ضحية هذا الاعتداء كما نؤكد أن المديرية الإقليمية ببرشيد قد نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية”.

وختم بنموسى تدوينته بالقول: ” نشدد في هذا الصدد على إلزامية الاحترام الواجب نحو هيئة التدريس ونشجب كل تطاول على حرمة المؤسسات التعليمية باعتبارها حاضنة الفعل التربوي وقيم المواطنة”.

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