بنموسى يندد بالاعتداء على أستاذ ببرشيد ويتوعد بملاحقة المعتدي
محمد منفلوطي_ هبة بريس
ندد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بالاعتداء الجسدي الذي تعرض له أستاذ ببرشيد وهو يزاول مهامه.
وكتب بنموسى معلقا على صفحته الشخصية على الفايسبوك : ” أندد بهذا الفعل الشنيع الذي طال الأستاذ خلال مزاولته لمهامه بمدرسة النجمة البيضاء الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية ببرشيد، من طرف شخص اقتحم المؤسسة التعليمية عبر أسوارها حيث قام بالهجوم على الضحية داخل قسم دراسي، يوم الأربعاء 08 يونيو 2022، مخلفا حالة من الرعب والهلع في نفوس المتعلمات والمتعلمين”.
وأضاف بنموسى بالقول: ” اذ نستنكر هذا الفعل الشنيع فإن الوزارة التي أتشرف بتسييرها تؤكد مساندتها ومؤازرتها المطلقة للأستاذ ضحية هذا الاعتداء كما نؤكد أن المديرية الإقليمية ببرشيد قد نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية”.
وختم بنموسى تدوينته بالقول: ” نشدد في هذا الصدد على إلزامية الاحترام الواجب نحو هيئة التدريس ونشجب كل تطاول على حرمة المؤسسات التعليمية باعتبارها حاضنة الفعل التربوي وقيم المواطنة”.
4 تعليقات
فعلا كوني فاعلا جمعوي استنكر الهجوم على الاساتدة عامتا من طرف او من الاخر اتحدت عن؟
مادام العنف الجسدي واللفظي و التحرش الجنسي في المؤسسات التعليمية فانتظروا العنف المضاد يا وزير التعليم ،
اش غادي تازر.الوحوش مشى مدرسين.شفتيهم كيجروه الى داخل القسم لاصاق التهمة بالتعدي .اللهم هدا منكر.
الإعتداء على المدرس بهكذا الطريقة يسائل وزارة التربية الوطنية ويسائل قيم المجتمع المغربي والتي فقدت للأسف كل مقوماتها وأضحت مكانة المعلم محط سخرية “الجيل الجديد” والفاقد لهويته الوطنية شيئا فشيئا.إذن لابد من وقفة تأمل هدفها إسترجاع مكانة المدرسة الوطنية المغربية والتي لا تقبل المساومة أو المزايدة من أي كان. وخطابات صاحب الجلالة منذ توليه عرش أسلافه المنعمين كانت دوما مرجعيات إصلاح هذا الورش الكبير والذي ينهل منه كل المغاربة بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم المادية والفكرية. لكن ،وللأسف الشديد، لاتزال عجلة الإصلاح بطيئة إن لم نقل في طريق التوقف.