” لارام ” والمكتب الوطني المغربي للسياحة يوحدان جهودهما للترويج لوجهة المملكة

2022-06-09 / 22:43
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هبة بريس _ الرباط

جرى، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إبرام اتفاقية شراكة، بين الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني المغربي للسياحة، تمتد لثلاث سنوات، تروم توحيد جهودهما وتسخير مواردهما لترشيد وتجويد منظومة الترويج السياحي للمملكة.

وبموجب هذه الشراكة الموقعة بحضور السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعمل المؤسستان الوطنيتان على حشد قوتهما للترويج للمغرب كوجهة عبر حملات ترويجية وتسويقية مشتركة لاستهداف سياح الأسواق الإستراتيجية العالمية.

وقد التزم الطرفان، بموجب هذا الاتفاق، على مواصلة وتعزيز مجهود إعادة انطلاق النشاط السياحي، حيث اتفق الناقل الوطني والمكتب الوطني المغربي للسياحة على وضع إطار شامل للتعاون يبتدئ من فاتح يوليوز 2022 وينتهي بحلول 31 مارس 2025.

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