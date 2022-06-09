المنتخب الوطني يقلب تأخره إلى فوز أمام جنوب أفريقيا في تصفيات “كان 2023”

2022-06-09 / 22:16
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هبة بريس _ رياضة

قلب المنتخب الوطني المغربي تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لواحد أمام نظيره الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بملعب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2023.

وكان منتخب جنوب أفريقيا السباق إلى التهديف عبر لاعبه ليل فورستر في الدقيقة 8، وأدرك يوسف النصيري التعادل للعناصر الوطنية في الدقيقة 51 بعد تمريرة حاسمة من رومن سايس، وسجل البديل أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 88 بعد تمريرة حاسمة من أمين حاريث.

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